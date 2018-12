Storia del Bigio, la statua fascista che divide Brescia

Nonostante le priorità identiche, Bigio compreso, l’estrema destra a Brescia ha scelto di correre divisa alle scorse elezioni comunali. Una parcellizzazione che ha visto in campo Laura Castagna (Azione Sociale e Forza Nuova), Davide De Cesare (CasaPound) e appunto Peli (Pro Brixia-Il Bigio). Tutti e tre sono andati sotto l’1%, perdendo la possibilità di riuscire a far eleggere un solo consigliere. E di conseguenza i programmi sono naufragati. Con CasaPound si era candidato anche Mirko Mancini, presidente dei Brixia Blue Boys, l’associazione finita a inizio novembre al centro di un’inchiesta della Digos per aver promosso delle ronde notturne non autorizzate. Sceriffi travestiti da militari con tanto di manganello e simboli raffiguranti il Duce nascosti nel giubbotto. E sempre il partito che si rifà al Ventennio fascista, lo scorso anno vantava il suo primo sindaco in Italia, Andrea Bianchi, ex primo cittadino di Trenzano.

L'ANPI TEME L'ESEMPIO DI PREDAPPIO

Decisamente contraria all’ipotesi del ritorno del Bigio in Piazza Vittoria è l’Anpi. L’associazione partigiani che dopo anni di calo degli iscritti ha fatto il salto in avanti in occasione del referendum sulla Costituzione nel 2016 raggiungendo quota 3.500. «Sull’ipotesi di musealizzazione mi auguro venga trovata una soluzione idonea», dice il presidente Lucio Pedroni. «Spero infatti che si eviti l’esempio di Predappio con il turismo nostalgico e le sfilate folkloristiche dei camerati provenienti da tutta Italia». C’è dunque chi lo vorrebbe lasciare in magazzino, chi trasferirlo addirittura in Castello e chi invece lo vorrebbe spostare a Carrara. Ai bar, sui social e ovviamente in Consiglio comunale il confronto si allarga. Intanto, aspettando che qualcosa si muova una cosa è certa: Brescia, città medaglia d’argento per l’eroica resistenza al nazifascismo e gravemente colpita dal terrorismo nero il 28 maggio 1974 non sembra molto intenzionata a ridare luce alla statua.