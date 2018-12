Alla Lavagna su Rai3 "congela" Vladimir Luxuria

Alla Lavagna, programma di Rai3 in cui personaggi noti e politici si confrontano con una classe di bambini su temi d'atttualità, ha rinviato per due volte la puntata già girata che aveva come protagonista la ex deputata di Rifondazione comunista e attivista transessuale Vladimir Luxuria. Lo denuncia la stessa Luxuria con un tweet in cui si chiede sei temi affrontati durante la sua lezione, tra cui la lotta all'omofobia, non siano sgraditi a Viale Mazzini ai tempi del governo giallo-verde. «Ho appena saputo che per la seconda volta il programma “Alla Lavagna” previsto su Rai3 in cui parlo di #bullismo e #omofobia in una classe con i bambini è stato spostato, non so quando e se andrà in onda: forse in questo periodo certi temi sono troppo scomodi persino per #Rai3? » si chiede.