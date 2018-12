Cosa dice Amnesty sulla gestione dei migranti in Italia

CRESCE L'INTOLLERANZA, MA ANCHE L'ATTIVISMO

Guardando all’Europa, il 2018 è stato marchiato dall’aumento «dell’intolleranza, dell’odio e della discriminazione, in un contesto di progressivo restringimento degli spazi di libertà per la società civile» in particolare in Ungheria, Polonia e Russia, mentre in Turchia ha proseguito a espandersi «un clima di paura». Tuttavia, in Europa sono cresciuti anche «attivismo e proteste» e il 2018 è stato «un anno di fiere battaglie per i diritti delle donne contro le politiche oppressive e sessiste». In India e Sudafrica migliaia di donne sono scese in strada per protestare contro l’endemica violenza sessuale. In Arabia Saudita le attiviste hanno rischiato di finire in carcere per aver sfidato il divieto di guida, in Iran per aver protestato contro l’obbligo d’indossare il velo. In Argentina, Irlanda e Polonia manifestazioni hanno chiesto la fine delle opprimenti leggi sull’aborto. Negli Stati Uniti, in Europa e in Asia milioni di persone hanno preso parte alla seconda manifestazione #MeToo per dire basta alla misoginia e alla violenza.