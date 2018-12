Il piano di Conte è convincere l'Ue con infrastrutture e fisco

IL PIANO SOSTENUTO DAL QUIRINALE: SI PARTE CON LE INFRASTRUTTURE

Riportato il deficit-Pil al 2%, Conte vuole rilanciare l'attività di governo, forte stavolta di un rapporto molto più forte con Sergio Mattarella e con i partner europei. Il primo passo, come detto, sarà un disegno di legge per sbloccare le infrastrutture. Le ultime modifiche al Codice degli appalti inserito nel decreto semplificazione (assegnazione dei lavori dopo la presentazione del progetto definitivo senza relazioni tecniche, innalzamento a 2,5 milioni di euro dell'importo minimo per la procedura negoziata, alleggerimento delle cause di esclusioni per i general contractor) non sono piaciute al mondo delle costruzioni. Con il nuovo testo, da un lato si proverà ad alleggerire ulteriori vincoli: l'obbligo di predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, abbassamento dei limiti nei subappalti, separazione del ruolo di progettista da quello di costruttore, snellimento delle procedure di alcune certificazioni come la Soa (la certificazione obbligatoria per partecipare ad appalti pubblici), il via libera agli enti locali di dare in outsourcing i cosiddetti incarichi di progettazione complessi anche in house, senza bando di gara. Contemporaneamente sarà rafforzato il ruolo della cabina di regia già costituita a Palazzo Chigi, che vuole sostituirsi alle amministrazioni locali sia nella progettazione sia nello sblocco dei fondi.