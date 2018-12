Per capire le "guerre in tempo di pace" servono nuove lenti

UN PASSATO CHE È PROSSIMO A RIPROPORSI

Gilet gialli, governo giallo-verde, Trump e populisti d’ogni risma che ovunuque rispetto a un cambiamento travolgente vagheggiano le assolute certezze di un mondo che però non c’è più sono le avanguardie di un passato che è prossimo a riproporsi. Sia pure in forme e con contenuti che saranno diversi, soprattutto perché plasmati da nuove tecnologie e processi di automazione. In questa luce e riaffermata l’imprevedibilità di ogni futuro, si possono però ipotizzare possibili evoluzioni del nostro sistema politico. Anzitutto che il governo del cambiamento è solo il primo stadio della mutazione che investe l’intera organizzazione politica. Il fatto che si dichiari né di sinistra né di destra, ma nemmeno di centro, dà pienamente il senso della totale mancanza al momento di punti di riferimento. Dunque di mete (ancorché di medio periodo) e approdi definiti. Insomma i “capitani” (con in testa Matteo Salvini) navigano a vista. La voce grossa e la sicurezza che ostentano (soprattutto i grillini) a dispetto delle apparenze ne sono la prova. L’incapacità dei partiti e delle organizzazioni sindacali tradizionali di ripensarsi e riposizionarsi in modo efficace rispetto ai “nuovo barbari” ne è la speculare conferma. Anche nella concreta dimostrazione che il Novecento, il secolo dei partiti di massa e del movimento dei lavoratori, non è finito allo scoccare del terzo millennio, ma sta sparendo ora. Più o meno come l’800 era finito non con l’inizio del XX secolo ma con la Prima Guerra mondiale.

IL M5S E ​LA LEZIONE DI GIOLITTI

«Se il caos fosse la nuova normalità?», si è chiesto all’inizio di quest’anno F. Manjoo, commentatore di punta del New York Times riferendosi alla crescente difficoltà a fare previsioni per effetto del sommarsi di variabili sempre più numerose e imponderabili. A fine anno si può rispondere: sicuramente sì. Il nuovo ordine (sistemico e globale) è in piena rivoluzione. «È solo un inizio…», scandivano i leader del ’68. Cinquant'anni dopo quello slogan torna a proposito. Per dire che la promessa urlata da Salvini nella manifestazione leghista di Piazza del Popolo - «dureremo cinque anni» - è altamente improbabile. Talchè augurando a tutti noi un buon anno nuovo si può concludere ricordando due celebri massime che suonano perfette per la situazione attuale, sia che ci si riferisca ai rivoltosi di Francia o della Tav oppure all’italico governo del cambiamento. «Cos'è un uomo in rivolta? Un uomo che dice no», scrisse Albert Camus, con preveggenza confermata dal perdurante rischio di trasformismo politico, di cui fu maestro Giovanni Giolitti il quale sosteneva: «Il miglior sedativo per le smanie rivoluzionarie consiste in una poltrona ministeriale, che trasforma un insorto in un burocrate». Ogni riferimento ai ministri del M5s è reale ed evidente.