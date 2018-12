Come cambia la manovra per l'intesa con l'Ue

RITOCCHI A QUOTA 100. FORSE SARÀ UNA SEMPLICE FINESTRA DI 1 ANNO

Tra i dossier più in alto mare c'è la riforma della legge Fornero, considerata dall'Europa uno dei bastioni irrinunciabili per tenere in piedi il Paese sul lungo periodo, perché rende sostenibile la spesa pensionistica in un Paese sempre più vecchio. Da questo punto di vista, nel maxiemendamento che sarà presentato al Senato la maggioranza potrebbe sforbiciare di circa due miliardi il fondo necessario ad avviare la riforma che, come noto, finora non è stata definita nei dettagli. L'opzione di poter andare in pensione a 62 anni con 38 di contributi potrebbe essere soggetta a finestre trimestrali, in modo da diliuire l'esborso per lo Stato, mentre i lavoratori pubblici in particolare dovrebbero presentare un preavviso di sei mesi, cosa che allungherebbe ulteriormente i tempi dell'esborso. Secondo Repubblica, però, tutto questo potrebbe non bastare a Bruxelles che si appresta a chiedere, in maniera molto più radicale, che quota 100 sia una semplice finestra di un anno - il 2019 - che non verrà replicata negli anni a venire. Una misura una tantum, insomma, che non impatti sugli anni a seguire. D'altronde diversi osservatori hanno fatto notare come le stime del governo sul lungo periodo, con una spesa costante nel tempo, siano assolutamente irrealistiche, visto che all'aumento dei pensionati appare ovvio che l'esborso cresca con il progredire degli anni.

LE PENSIONI D'ORO TRA TAGLI E BLOCCO DELLE RIVALUTAZIONI

Un altro punto di sicuro intervento è quello che riguarda le cosiddette pensioni d'oro, come annunciato dal vicepremier Luigi Di Maio. Gli assegni fino ai 150 mila euro lordi l'anno e a partire dai 90 mila potrebbero essere interessati da un blocco delle rivalutazioni, mentre oltre i 150 mila si andrebbe verso quel taglio del 40% che aveva annunciato il numero uno dei Cinque Stelle. E tuttavia si tratta di una misura più mirata a ottenere consenso che non a raddrizzare i conti dell'Inps: stiamo parlando di una trentina di assegni.