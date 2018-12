Matteo Salvini, il fratello di tutti gli italiani che punta a rifare la Dc

DALL'EUROPA DEI PADRI A QUELLA DEI FRATELLI

Oggi sul Corriere della sera c’è una illuminante intervista a Julia Kristeva, psicanalista di fama, che interrogandosi con lucidità sui fatti di Parigi dice due cose. La prima che la protesta è talmente indistinta da incarnare un’ambigua definizione di popolo, che per Robespierre ha sempre ragione, mentre per un altro degli autori culto della generazione sessantottina, Wilhelm Reich, nelle sue manifestazioni di massa è l’anticamera del fascismo. Kristeva dice anche un’altra cosa molto interessante, ovvero che dall’Europa dei padri siamo passati a quella dei fratelli. La più immediata conseguenza è la crisi del principio di autorità. A un padre si obbedisce, magari lo si contesta ma alla fine gli si riconosce un primato di conoscenza ed esperienza. A un fratello no, il fratello è per definizione complice. Con un fratello si condividono le cose di tutti i giorni, dalle foto della vacanza a quello che si mangia e quello che si indossa. Salvini lo fa praticando con la stessa empatia piazze reali e virtuali, non perdendo alcuna occasione per far capire che è uno di loro, un padre di famiglia, un amico, un innamorato deluso.

LE MIRE DELLA SVOLTA MODERATA DI SALVINI

Poi però all’indomani, dopo il bagno di folla salutato dalle note del Vincerò, incontra i padroni, l’èlite produttiva del Paese, e con loro fratello non può certo essere. Al massimo persona interessata e sensibile alle istanze che provengono da quel mondo. Ma da che parte sta veramente Salvini? Questo è il punto. Il capo della Lega si sforza di stare con tutti, nella presunzione di poter mediare tra situazioni ed esigenze contrapposte. Salvini fratello del popolo ma anche amico dei padroni, alla guida di un partito di lotta e di governo. La sua svolta moderata, fatto salvo ancora qualche asprezza e slogan xenofobo, punta a fare del Carroccio la nuova Democrazia cristiana. Sintesi, ecumenismo, che sono il portato di una lettura superficiale della realtà, e proprio per questo non è detto che riesca. L’antagonismo dei rivoltosi parigini è lì a dimostrarlo. Capitale e lavoro sembrano agli albori di un nuovo dirompente antagonismo. Inutile dire che, se ci fosse una Sinistra, è da questa evidente contraddizione che dovrebbe ripartire.