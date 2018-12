Resta solo il papa a difendere i diritti umani

Chi l’avrebbe detto che a difendere i diritti umani alla fine sarebbe rimasto solo il papa o quasi? Il vescovo di Roma è certo una delle massime autorità religiose e morali del mondo, e tuttavia la sua voce, per quanto autorevole, sembra essere troppo isolata di fronte all'ondata di risorgenti culti nazionalisti e xenofobi. In ogni caso è avvenuto che l’8 dicembre, in piazza di Spagna a Roma, davanti alla statua della Vergine Maria, Francesco abbia evocato l’intercessione della Madonna per tutelare i diritti umani di quanti sono in fuga nel mondo senza nessun altro bene che la propria prole. «O madre di Gesù», ha detto il papa davanti alla folla radunata per il consueto omaggio alla Madonna, «un’ultima cosa ti chiedo, in questo tempo di Avvento, pensando ai giorni in cui tu e Giuseppe eravate in ansia per la nascita ormai imminente del vostro bambino, preoccupati perché c’era il censimento e anche voi dovevate lasciare il vostro paese, Nazareth, e andare a Betlemme».