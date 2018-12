Di Maio e Salvini si contendono gli imprenditori

Immediata la replica del leader della Lega: «A me interessa la sostanza. Io incontro, ascolto, trasferisco, propongo, miglioro. Poi a me interessa che il governo nel suo complesso aiuti gli italiani. Ognuno fa il suo». Di Maio ha rincarato la dose: «Noi l'11 dicembre riuniamo 30 sigle, domenica al Viminale c'erano poco più di 10 sigle. Il nostro obiettivo è creare un tavolo permanente che segua il percorso della legge di bilancio e del decreto semplificazione». Le novità in arrivo? «Un abbassamento del costo del lavoro, interventi per il pagamento dei debiti da parte della Pubblica amministrazione e per ridurre gli oneri della burocrazia».