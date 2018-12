I sondaggi politici del 10 dicembre 2018

ALL'OPPOSIZIONE CRESCE SOLO IL CENTRODESTRA

Cala ancora il consenso per il Pd con perde un altro 0,1% fermandosi a 17,%. Recuperano qualcosa gli ex alleati elettorali del Carroccio. Forza Italia, forse spinta dell'incontro all'hotel Ergife di Roma del 8 dicembre, ha recuperato mezzo punto portandosi all'8,7%. Migliora anche Fratelli d'Italia che passa al 3,7% dal 3,3. Guadagna qualcosa +Europa di Emma Bonino che con un +0,2% si porta alla soglia psicologica del 3%. Stabile potere al popolo in calo Liberi e Uguali.