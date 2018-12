Onu e Ue vogliono dichiarare guerra alla dieta mediterranea?

Su Butac avevo spiegato la situazione già nel 2017, eppure tanti politici continuano a manipolarele notizie (coscienti o meno della cosa) senza premurarsi di fare alcun fact checking.

La notizia di base: l’Onu «potrebbe votare una risoluzione che potrebbe definire dannosa la maggior parte dei nostri prodotti» è corretta, ma noi in Italia non sottostiamo a risoluzioni Onu per quanto riguarda l’etichettatura degli alimenti. Al massimo facciamo riferimento alle normative europee. Ed è proprio qui che Giorgia Meloni disinforma. Nel suo post e nel suo manifesto fa riferimento all’Unione europea, ma come spiegavo già un anno fa le cose non stanno come le ha raccontate. Nel 2013 l’Unione ha rifiutato il sistema definito color code (il semaforo sull’etichetta):

EU lawmakers reject colour-coded system for food labels

«Colour symbols have not got any scientific background and the limits and thresholds would be purely arbitrary. Sugar-free coke, for example, would get the ‘green light’ as it has no sugar. Natural apple juice, however, would get ‘the red light’ as it contains glucose. A nutrition facts box, however, conveys all necessary information for the consumer», said Sommer (Renate Sommer, eurodeputata tedesca del Ppe, ndr). «We endorsed a blue print today which serves the interests of both the consumers and the producers of foodstuffs», she concluded.

Le ragioni del rifiuto erano basate proprio sul fatto che quel sistema non avesse alcuna base scientifica. La stessa Ue spiegava le stesse identiche cose che Giorgia Meloni spaccia come proprie: «La Coca Cola senza zucchero, ad esempio, avrebbe semaforo verde perché senza zucchero. Il succo naturale di mela invece avrebbe semaforo rosso in quanto contiene glucosio». Quello a cui fa riferimento Meloni è il sistema scelto da alcune multinazionali (e ora abbandonato da altre) per indirizzare il consumatore verso i prodotti sugar free. Le cose nel frattempo sono cambiate, come è possibile comprendere andando a vedere la proposta Onu.

Si sta facendo riferimento alla proposta di sette Paesi (Francia, Brasile, Norvegia, Indonesia, Sudafrica, Thailandia e Senegal) presentata nell’ambito della Conferenza sulla nutrizione. È qui difatti che si parla di etichetta per alimenti basata su colori che aiutino il consumatore. Si tratta di un’evoluzione di quella a tre colori, che prevede tutta una serie di calcoli basati sugli ingredienti dell’alimento in questione. Non è più un’etichetta che bolla come nocivo il prodotto che contiene zucchero, ma vi aggiunge altri parametri. È qualcosa di studiato per aiutarci, come consumatori, a mangiare meglio. Spiegare anche al più ignorante che chili di formaggio sono un pericolo per la sua salute è importante.