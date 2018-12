Centemero indagato: il M5s chiede spiegazioni a Salvini

I parlamentari a 5 Stelle hanno ricordato: «Per quanto riguarda le fondazioni legate ai partiti vogliamo quella trasparenza che per troppo tempo è mancata in Italia. Per questo motivo nello 'spazzacorrotti', che approveremo nelle prossime settimane, prevediamo norme che garantiranno assoluta trasparenza sui finanziamenti di cui beneficeranno partiti, movimenti e fondazioni collegate». Nel caso della Lega più che di una fondazione si tratta di un'associazione, Più voci, che ha ricevuto i finanziamenti dal costruttore romano Parnasi e non solo da lui e che è domiciliata allo stesso indirizzo degli studi dei commercialisti perquisiti il 10 dicembre e delle sette aziende controllate da una holding lussemburghese collegata alla truffa dei rimborsi elettorali per cui il partito è già stato condannato. L'11 dicembre il leader della Lega aveva dichiarato a proposito che non c'era «nulla da cercare».