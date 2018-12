Nella Giunta M5s di Imola entra un assessore in quota Lega

ROI SU FACEBOOK: «C'È UN LIMITE A TUTTO»

Durissimo il commento di Roi. «Cari amici di Imola e del M5s, c'è un limite a tutto», ha scritto su Facebook. «La manovra per portare un assessore della Lega in Giunta è arrivata al termine. Non solo, ma si è anche arricchita di deleghe importanti come l'ambiente e la polizia municipale. Dicevo nei giorni scorsi, a ragion veduta, che al Movimento occorreva fare chiarezza su alcune situazioni che si stavano sviluppando ed erano poco in linea con i principi del Movimento stesso, a cominciare dalla trasparenza, appunto. A me dispiace molto, ma l'adagio per cui "i panni sporchi si lavano in casa" mi sa tanto di vecchia politica mafiosetta.

Forse c'era un pegno da pagare? Forse le trattative di una futura alleanza? Forse tutte due le cose? Sarebbe stato utile fare chiarezza, appunto. Prima, molto prima».