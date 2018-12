La manovra dimagrisce, traballa quota 100 per le pensioni

Nelle ultime ore prima dell'incontro a Bruxelles del 12 dicembre tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker per presentare le ultime modifiche alla manovra ed evitare così la procedura d'infrazione torna in bilico la riforma delle pensioni. Quota 100 diventa quota 104: secondo uno schema già trapelato nei giorni scorsi, nel 2019 potrebbero ritirarsi dal lavoro solo chi ha raggiunto i requisiti due anni prima (e quindi oggi ha due anni in più di età e anche due in più di contributi, quindi 104). Uscite entro il 2020, scadenzate, per chi ha raggiunto quota 100 entro il 2018. «Entro stanotte si decide - ha detto Alberto Brambilla, consigliere economico di Palazzo Chigi - presto saprete tutto». Di fatto, sarebbe la cancellazione della riforma. E, infatti, poco dopo fonti della Lega smentiscono che la linea del consigliere economico sia quella ufficiale del partito e del governo. Una delle altre ipotesi è quella di una sorta di clausola di salvaguardia che chiuderebbe il rubinetto una volta raggiunto il limite di spesa. Ma questa ipotesi ha lo svantaggio di far aumentare le domande di pensione (la farebbe anche chi non l'avrebbe fatta in assenza della clausola) a fronte del timore di restare fuori dalla possibilità di utilizzare la misura.

BOERI: IN NESSUNA SIMULAZIONE I CONTI DEL GOVERNO TORNANO

Intanto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha ribadito la sua perplessità sui conti del governo. «Abbiamo fatto più di 100 simulazioni per l'accesso alla pensione con almeno 62 anni di età e 38 di contributi e nessuna simulazione è al di sotto delle risorse stanziate in manovra. Siamo sopra quelle cifre in modo consistente soprattutto negli anni successivi, non ci può essere costanza della spesa». Il governo ha stanziato 6,7 miliardi per il 2019 e sette miliardi per il 2020 ( queste cifre probabilmente dovranno essere tagliate per consentire la riduzione del deficit come chiesto dalla Commissione europea) ma tutte le stime Inps indicano che solo per la cosiddetta quota 100 si spenderà di più anche con un'adesione inferiore al 100%. «I calcoli dell'Inps sono giusti - ha detto Brambilla - mi hanno chiesto di trovare una soluzione e l'ho consegnata. Ora la scelta è politica».