Per Tria pensioni e reddito di cittadinanza devono slittare

Il governo M5s-Lega è pronto a svelare le modifiche alla manovra che verranno messe sul tavolo della trattativa con la Commissione europea, per tentare di evitare la procedura d'infrazione per debito eccessivo. Secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, la rotta di collisione tra Roma e Bruxelles può ancora essere corretta, ma il tempo stringe: «È possibile evitare la procedura di infrazione», ha detto infatti il ministro, ma «si tratta di prendere decisioni politiche rispetto a varie alternative». Poi l'annuncio: «Ormai siamo arrivati, entro la giornata dell'11 dicembre si arriverà a determinare quali sono i possibili saldi». Ma cosa potrebbe concretamente cambiare? Secondo Tria la manovra «non verrà rivoluzionata». Reddito di cittadinanza e pensioni quota 100 restano, ma queste misure «tecnicamente richiederanno qualche mese per essere realizzate». E se è ancora possibile trovare un accordo con la Commissione europea, allora «forse è preferibile andare a una riduzione del deficit, non perché non servano le misure espansive, ma perché c'è incertezza e bisogna ritrovare la fiducia».