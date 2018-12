Renzi, il lanciafiamme e l’abbraccio mortale

L'APPOGGIO DELLE TRUPPE DELL'EX PREMIER A MARTINA

Ma questo è latte versato, e piangerci sopra non ha alcun senso se non quello di invelenire ancora di più il clima. Il risultato è che oggi abbiamo un Renzi recriminante, ma reticente su quelle che sono le sue vere intenzioni (forse perché nemmeno lui sa che strada prendere). Quindi al momento è un leader che si definisce per quello che non farà: non si ripresenterà alle primarie, non ha intenzione di farsi un partito personale, il tanto evocato PdR, anche se da come si muove, soprattutto in Europa, l’ipotesi pare per nulla abbandonata. Una cosa però l’ha detta, e se non cambia idea non pare da poco: fatto fuori il candidato Marco Minniti che inizialmente pareva supportare, Renzi avrebbe dato indicazione per far convogliare i voti congressuali dei suoi su Maurizio Martina.

LA SFIDA INDIRETTA COL FAVORITO ZINGARETTI

Il quale forse è lì che si chiede dove stia l’inganno. Ovvero: certamente l’apporto delle truppe renziane potrebbe fargli vincere la battaglia con il favorito Nicola Zingaretti e reinsediarlo alla guida del partito. Ma potrebbe essere una prospettiva che lo riduce a fantoccio dell’ex segretario, cavallo di Troia che gli consentirebbe la riconquista di un Pd su cui per interposta persona imporrebbe la sua presa. Tanto varrebbe, pensano i suoi adepti, che si ricandidasse lui direttamente. Ipotesi che però il loro capo, e in questo ha ragione, non prende nemmeno in considerazione volendosi tenere aperte tutte le vie di fuga (una, quella televisiva, l’ha già imboccata con l’esordio da documentarista il prossimo 15 dicembre sul 9, il canale che ospita anche Maurizio Crozza, ovvero colui che ne ha dipinto la parodia più impietosa e corrosiva).