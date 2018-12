I tweet di Salvini da Israele imbarazzano la Difesa

IN DIFFICOLTÀ GLI UOMINI DELLA MISSIONE UNIFIL

Parole che hanno causato «preoccupazione» e «imbarazzo» in ambienti del ministero della Difesa e del comando italiano Unifil in Libano. «Non vogliamo alzare nessuna polemica», fanno sapere fonti della Difesa, «ma tali dichiarazioni mettono in evidente difficoltà i nostri uomini impegnati proprio a Sud nella missione Unifil, lungo la blue line. Questo perché il nostro ruolo super partes, vicini a Israele e al popolo libanese, è sempre stato riconosciuto nell'area». Tra l'altro, fanno sapere sempre ambienti della Difesa, «l'Onu la sua parte la sta già facendo, c'è una missione, si chiama Unifil, da oltre 12 anni, e il comando è oggi sotto la guida italiana per la quarta volta». In serata Andrea Tenenti, il portavoce della forza di interposizione delle Nazioni Unite nel sud del Libano, spiega all'Ansa che Unifil «è super partes e non commenta le posizioni politiche espresse dai governi dei Paesi». Un no comment che è in realtà una presa di distanza.

SALVINI NON MOLLA. MA DI MAIO LO ATTACCA

Salvini però ha tirato dritto. «Non capisco lo stupore che ho letto su un'agenzia per la definizione di Hezbollah come terroristi islamici. Se si scavano tunnel sotterranei a decine di metri che sconfinano nel territorio israeliano, non penso si faccia per andare a fare la spesa», ha detto in conferenza stampa. Cogliendo anche l'occasione per attaccare l'Unione europea che «in questi anni è stata assolutamente sbilanciata e poco equilibrata nella gestione del conflitto in Medio Oriente, condannando e sanzionando Israele ogni quarto d'ora». Ma lo scivolone diventa l'occasione per l'ennesimo scontro a distanza con Luigi Di Maio, che commenta: «L'Unifil è una delle missioni di pace più importanti nel mondo e per noi del M5s un modello super partes. Quello che si doveva dire lo ha detto il ministero della Difesa, io mando un grande abbraccio ai nostri militari e gli dico di tenere duro e andare avanti».

UNA VISITA TRA LE POLEMICHE

La visita di Salvini da Benjamin Netanyahu ha diviso Israele. Haaretz ha dichiarato il vicepremier «persona non grata» nel Paese, definendolo «populista, separatista, nazionalista». «Sapiente comunicatore», continua il quotidiano nella sua edizione cartacea, «ha spesso strizzato l'occhio a sostenitori» di estrema destra «citando frasi di Mussolini e sostenendo che il fascismo ottenne anche molti risultati positivi». L'arrivo del ministro italiano e la sua visita allo Yad Vashem erano stati "salutati" anche da una petizione online contro i «fascisti» che si "ripuliscono" visitando il luogo simbolo della Shoah.