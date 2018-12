In vista del congresso Pd Renziani spaccati sul sostegno a Martina

I FEDELISSIMI DI RENZI, DA NOBILI ALLA ASCANI, VOGLIONO UN LORO CANDIDATO

L'ipotesi di una convergenza su Martina, con una lista che lo sostenga alle primarie, è stata espressa da Guerini, nonché da Andrea Marcucci, Emanuele Fiano, Ettore Rosato, Antonello Giacomelli, Alessia Morani, Eugenio Comincini, SImona Malpezzi e altri. Tuttavia altri parlamentari hanno dichiarato di ritenere insufficiente Martina per quanto riguarda il suo profilo riformista: in tale direzione hanno parlato Roberto Giachetti, Luciano Nobili, Andrea Romano, Stefano Ceccanti (che però poi ha fatto marcia indietro), Anna Ascani, i quali hanno insistito sulla necessità di una candidatura di area riformista, anche se essa dovesse poi risultare non vincente al congresso. Per presentare una candidatura occorre che essa sia sostenuta dalle firme di cento membri della Assemblea nazionale, traguardo non impossibile. Tra gli interventi Andrea Romano ha sostenuto che non sarebbero «incompatibili» per l'area Renzi che convivano le due posizioni, vale a dire che una parte appoggi Martina e l'altra presenti una propria candidatura.

CECCANTI SI SFILA

Il fronte che sostiene l'opzione della candidatura alternativa, tuttavia, appare debole. Ceccanti, infatti, si sfila: «La riunione di oggi ha registrato una larghissima maggioranza a favore di una verifica per una possibile intesa col candidato Martina di circa una ventina di interventi su 25. Di fronte a questo esito mi sembra che eventuali iniziative di candidature alternative, quella che era la mia prima scelta, rischino di essere troppo minoritarie e di non arrivare al voto degli elettori delle primarie, rischiando cosi' di favorire la candidatura di Zingaretti, obiettivamente piu' distante. Di conseguenza penso che sia personalmente opportuno prendere una pausa di riflessione per fare scelte ben meditate». Lo dichiara Stefano Ceccanti commentando la riunione dei parlamentari renziani.