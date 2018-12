Renzi ha smentito un'altra volta di voler creare un nuovo partito

Mentre nel Pd i Renziani si sono spaccati sul sostegno a Martina come nuovo segretario, l'ex sindaco di Firenze ha smentito ancora una volta di voler creare un proprio partito: «È un tema che non è minimamente all'ordine del giorno. Sa a che cifra punto? Io punto al 51% non come partito ma come persone che non credono a questo governo», ha detto durante una ospitata a Porta a Porta su RaiUno.

CONTRO IL REDDITO DI CITTADINANZA

Nel corso dell'intervista Renzi ha parlato anche delle misure del governo giallo verde, attaccando la misura bandiera del Movimento cinque stelle, il reddito di cittadinanza: «Per far ripartire la ripresa occorrono investimenti e infrastrutture. Dare i soldi per far stare le persone sul divano è una boiata pazzesca».