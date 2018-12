Salvini: «Chi vuole la pace sostiene la sicurezza d'Israele»

UNA VISITA MOLTO DIBATTUTA

L'arrivo di Salvini ha suscitato non poche polemiche in Israele: il 10 dicembre il quotidiano liberal Haaretz ha riferito di critiche che parlano di «sbiancamento in lavatrice» per un leader definito esponente della destra estrema. La leader di Meretz, partito di sinistra, in un'intervista alla radio ha detto che quando si guarda alla politica estera di Netanyahu si vede «una situazione preoccupante: lo Stato d'Israele si allontana dalle democrazie liberali e si avvicina ad un'altra famiglia di nazioni». Il laburista Merav Michaeli su twitter si è congratulato con Rivlin perchè «la sua agenda non gli consente di incontrare il leader dell'estrema destra italiana». «Matteo Salvini può essere criticato. C'è anche una sua dichiarazione che, si può pensare, includeva simpatia verso il fascista Mussolini. Ma secondo ogni onesto metro di paragone, egli è un Giusto fra le Nazioni rispetto a Mogherini e agli altri politici europei che fanno la corte agli ayatollah iraniani», ha invece ribattuto il tabloid israeliano Yediot Ahronot il commentatore Ben-Dror Yemini, in un intervento intitolato «Progressisti ed ipocriti». Per quanto riguarda la lotta all'immigrazione incontrollata, ha rilevato Yemini, «Salvini esprime il nuovo spirito che si rafforza in Europa». «Se dobbiamo boicottare Salvini», ha concluso, «allora dovremmo boicottare anche Mogherini e quasi la metà dei politici europei che figurano fra i sostenitori dell'Iran, nonché un'altra metà che si oppone all'immigrazione».