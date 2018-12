Prove di Nazareno tra Arezzo e Firenze

SIENA E IL GRATTACAPO DEL CENTRODESTRA

Pesano come macigni per il centrodestra le parole di Letizia Giorgianni, leader del comitato Vittime del Salvabanche: «Anna Maria Nocentini, membro dell’ultimo cda di Banca Etruria, è stata nominata vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Arezzo-Siena. Il presidente invece è Guasconi, protagonista delle vicende Mps. Il funerale della meritocrazia». E pensare che proprio Giorgianni era stata acclamata dal centrodestra per la sua battaglia contro la gestione della ex Popolare aretina. Da Siena era arrivata la presa di posizione della lista civica di maggioranza Voltiamo Pagina, ma ad Arezzo, ambienti vicini alla maggioranza guidata dal sindaco Alessandro Ghinelli non comprendono questa presa di distanza senese, visto che l’assessore al Commercio del Comune di Siena Alberto Tirelli aveva espresso parere favorevole per la nomina di Guasconi. Un bel grattacapo per il centrodestra che rischia di fare una figuraccia con i propri elettori per poltrone sempre in mano a uomini del Pd.