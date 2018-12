Perché serve una organizzazione mondiale per il clima

LA MINACCIA CLIMATICA DEVE ESSERE IN CIMA ALLE AGENDE POLITICHE

Se la politica resterà legata alla soddisfazione delle istanze immediate degli elettori le possibilità che si affronti un problema che estende la sua minaccia a 30 anni da oggi sono prossime a zero. Le stime più ottimistiche calcolano che per il 2050 saranno condanante all’estinzione, dal cambiamento climatico, tra il 9 ed il 13% delle specie esistenti. Risparmio di riportare quelle pessimistiche. Di realista però aggiungo che dopo il 2050 seguiranno altri anni, il calendario continua a girare, e per sperare di iniziare a vedere dei miglioramenti climatici per allora occorre fare qualcosa ora. Da subito. La minaccia climatica deve essere messa in cima alle agende politiche di tutto il mondo, ma per farlo occorre ripristinare la cooperazione economica necessaria a fronteggiare un problema globale. Oggi l’Organizzazione mondiale del commercio è a forte rischio di diventare teatro di uno scontro fra Washington e Pechino, ma al mondo serve che gli animi restino aperti non solo per preservare le istituzioni esistenti, ma per andare oltre e concepire una Organizzazione mondiale per il clima.