Com'è andato l'incontro tra Conte e Juncker sulla manovra

COSA C'È SUL TAVOLO DELLA TRATTATIVA

Sul tavolo della trattativa ci sono due temi principali. Il rapporto deficit/Pil al 2,4% previsto dal governo M5s-Lega per il 2019 e le divergenti stime di crescita dell’economia italiana, con l’esecutivo italiano che ha indicato un +1,5% e quello europeo che non si è spinto oltre un +1,2%. Per Bruxelles il rapporto deficit/Pil deve scendere almeno al 2%, ma Luigi Di Maio e Matteo Salvini non sono disposti a scendere sotto il 2,2%. Il governo, hanno fatto sapere fonti di Palazzo Chigi, avrebbe in ogni caso messo a punto una proposta scritta, con nuovi "numerini" da discutere nel corso dell'incontro.

IL POST SU FACEBOOK DI CONTE DA BRUXELLES

Conte è arrivato a Bruxelles poco dopo le 16 del 12 dicembre e ha subito scritto un post su Facebook, in cui ha affermato: «Lì dove c’erano strettoie e impedimenti, ora creiamo nuove autostrade per lo sviluppo del Paese». Dall'Italia è arrivato l'incoraggiamento del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti: «Io tifo per Conte. Spero che tutto si chiuda senza la procedura di infrazione».