Il governo chiede la fiducia su anticorruzione e decreto fiscale

Il governo blinda il Ddl anticorruzione e si appresta a fare lo stesso con il decreto fiscale. Intevenendo in Aula al Senato sul Ddl anticorruzione, il ministro per i Rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro ha annunciato: «Pongo la questione di fiducia». La presidente del Senato Elisabetta Casellati ha preso atto della richiesta di fiducia ufficializzata dal ministro, ha disposto che il testo dell'emendamento sostitutivo degli articoli del disegno di legge venga trasmesso alla commissione Bilancio per il parere e ha sospeso l'assemblea per riunire la conferenza dei capigruppo, che dovrà organizzare un nuovo calendario per l'esame del provvedimento. Per quanto riguarda invece il decreto fiscale, la richiesta non è stata ufficializzata, ma sarebbe certa secondo fonti di governo consultate dall'Ansa. Il decreto è già stato approvato al Senato.

FORZA ITALIA: «PAGINA BUIA PER LO STATO DI DIRITTO»

La senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena commenta così la fiducia sul Ddl anticorruzione: «E' certamente uno dei passaggi più bui della storia della Repubblica fondata nel 1948. Con l'apposizione della fiducia al disegno di legge che cancella la prescrizione, si cambiano d'imperio i connotati dello Stato di diritto basato sulle garanzie per i cittadini imputati, che vengono ora sfregiati senza rimedio, con effetti disastrosi sul riconoscimento dei diritti delle vittime dei reati».