Per Moscovici la Francia può sforare, l'Italia no

Il commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici, intervistato dal Parisien, ha detto che uno sforamento del 3% nel rapporto deficit-Pil per la Francia è possibile e che la situazione del Paese non può essere paragonata a quella italiana. Nell'intervista che prevedibilmente alzerà il livello della polemica con il governo italiano nel giorno dell'incontro tra il premier Conte e il presidente della Commissione Ue Juncker, Moscovici spiega che uno sforamento per effetto delle misure eccezionali annunciate dal presidente Emmanuel Macron per smorzare la rabbia dei gilet gialli «può essere preso in considerazione» anche se in modo «limitato, temporaneo ed eccezionale».

DI MAIO E SALVINI PARLANO DI DUE PESI E DUE MISURE

L'undici dicembre, commentando le scelte del governo francese, Luigi Di Maio aveva commentato: «Secondo i nostri calcoli non si sposano con il rapporto deficit/pil annunciato. Quindi dovranno per forza aumentare il deficit e si aprirà anche un caso Francia, se le regole valgono per tutti». Sulla stessa linea Matteo Salvini: «Inaccettabile un atteggiamento di un tipo nei confronti di Parigi e uno diverso nei confronti di Roma. La nostra manovra è la migliore possibile, non voglio pensare alla possibilità di due occhi chiusi a favore di Macron e sanzioni incredibili e impensabili nei confronti dell'Italia. È un'ipotesi che non prendo neanche in considerazione. Mi rifiuto di pensare che Bruxelles apra un fronte con l'Italia per uno zero virgola, soprattutto il giorno dopo l'annuncio di Macron che è pronto a spendere miliardi e miliardi per fermare le proteste».