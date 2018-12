Le novità sulle pensioni a quota 100 con clausole e finestre

QUOTA 100 SPERIMENTALE PER IL PERIODO 2019-2021

I lavoratori privati potranno andare in pensione con almeno 62 anni di età e 38 di contributi dal primo aprile se si sono raggiunti i requisiti entro il 31 dicembre 2018. I lavoratori pubblici che hanno raggiunto i requisiti entro il 31 marzo 2019 potranno uscire dal lavoro entro il primo ottobre in modo che sia garantita la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa. I pubblici che maturano i requisiti dopo il primo aprile conseguiranno il diritto alla pensione dopo sei mesi.

DIVIETO DI CUMULO FINO ALL'ETÀ DI VECCHIAIA

La pensione con quota 100 non è cumulabile con il lavoro dipendente o autonomo se non nel limite di 5 mila euro annui da lavoro autonomo occasionale.

STOP ALL'AUMENTO DELL'ASPETTATIVA DI VITA

Le pensioni anticipate si potranno conseguire a qualsiasi età anche nel 2019 con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini e 41 anni e 10 mesi se donne senza l'aumento di cinque mesi dell'aspettativa di vita che nel 2019 per l'età di vecchiaia. Saranno previste per queste pensioni però le finestre trimestrali e quindi il vantaggio reale sarà di soli due mesi.

OPZIONE DONNA PER LE NATE ENTRO IL 1958 E 1959

Nel 2019 possono andare in pensione le donne con almeno 35 anni di contributi nate entro il 31 dicembre del 1959 se dipendenti e entro il 31 dicembre 1958 se autonome. A questo trattamento si applica la decorrenza mobile.

APE SOCIALE PROROGATA AL 31 DICEMBRE 2019

La misura per gli over 63 in condizione di difficoltà con almeno 30 anni di contributi se disoccupati e 46 se impegnati in lavori gravosi è prorogata al 31 dicembre 2019.

LIMITE ALLA PENSIONE ANTICIPATA CONTRIBUTIVA

Si riduce a due volte il minimo l'accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo. Il limite per accedere in anticipo di tre anni alla pensione calcolata con il sistema contributivo scende da 2,8 volte il trattamento minimo al doppio del trattamento minimo.

POSSIBILITÀ DI RISCATTARE I PERIODI NON COPERTI

In via sperimentale per il 2019 e il 2020 si potranno riscattare i periodi non coperti da contribuzione per i quali non sussista obbligo contributivo. Sarà possibile solo per chi è interamente nel sistema contributivo e quindi non ha anzianità contributiva precedente il 31 dicembre 1995. L'onere sarà detraibile dall'imposta lorda (non è ancora definito se sarà il 50% o il 65%).