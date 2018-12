Le ultime notizie sulla manovra tra Milleproroghe ed ecotassa

A Bruxelles il premier Giuseppe Conte si è mosso di qualche millimetro, nonostante ciò che ripetono da settimane i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio: il rapporto deficit/Pil potrebbe essere abbassato dal 2,4% al 2,04%. Uno "zero" che in questo caso vale. A Roma intanto la manovra gialloverde è ferma in Senato in attesa delle modifiche. Emendamenti presentabili entro le ore 14 di giovedì 13 dicembre 2018, anche se solo tra venerdì e sabato dovrebbe arrivare il corposo pacchetto di oltre 50 proposte di modifica del governo.

NIENTE COMPENSAZIONE PER IMU E TASI, ALLARME DEI COMUNI

In arrivo un taglio, che può essere di 3,5 miliardi, al fondo da 16 miliardi per reddito di cittadinanza e "quota 100" sulle pensioni: la definizione delle due misure dovrebbe arrivare via decreto, ma il tema è oggetto del confronto tra Movimento 5 stelle e Lega. In più sarà «rafforzato il piano di dismissioni». Si tratta ancora anche sul taglio alle pensioni d'oro. Mentre si è alzato l'allarme dei Comuni, attraverso l'Anci, per il «taglio inaccettabile» che deriva dall'assenza nella manovra della compensazione da 300 milioni garantita negli scorsi anni per l'Imu e la Tasi.

DIVIETO DI INCROCI IMPRENDITORIALI TRA STAMPA E TIVÙ

Tra le novità il tentativo del governo di inserire in manovra un emendamento "Milleproroghe", che assorbirebbe il tradizionale decreto di fine anno per prorogare la scadenza di alcuni termini. Potrebbe diventare definitivo il divieto di incroci tra stampa e tivù che impedisce a chi esercita attività televisiva di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali nazionali. La Lega vorrebbe poi inserire tra le proroghe anche il rinvio - fino a 30 anni - della direttiva Bolkestein, che obbliga lo Stato alla messa a bando delle concessioni di spazi pubblici. Ma bisogna discuterne con l'Unione europea.