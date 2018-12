I malumori di Salvini e Di Maio per la mossa di Conte sulla manovra

Non dovevano arretrare nemmeno di un millimetro. Ma se andasse in porto la proposta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte all'Unione europea sulla manovra, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio accetterebbero un netto ridimensionamento delle loro ferme posizioni. Per evitare la procedura d'infrazione l'offerta formulata a Bruxelles durante l'incontro con Jean-Claude Juncker è quella di portare il rapporto deficit/Pil dall'iniziale 2,4% al 2,04%: un semplice zero che però fa tutta la differenza del mondo. Anche a livello politico. Non è un caso che Salvini e Di Maio non abbiano commentato a caldo quel compromesso uscito dal vertice europeo. Ci sarebbero massima attenzione e anche tensione dietro il loro silenzio, come confermato da fonti di governo.

INTESO COME UN SEGNALE POLITICO DI CEDIMENTO

Movimento 5 stelle e Lega sono preoccupati per il possibile impatto sulle misure "di bandiera" della manovra: reddito di cittadinanza e "quota 100" sulle pensioni. Tant'è che Di Maio e Salvini ora starebbero ragionando con il premier non solo sulla traduzione in atti concreti nella manovra di numeri e cifre, ma anche sulle modalità della presentazione di queste nuove misure. Conte ha subito rassicurato, nelle dichiarazioni alla stampa, che ci sono i margini per ridurre lo stanziamento senza intaccare i due interventi. Altre risorse, ha detto, verranno da dismissioni immobiliari. Ma a Roma speravano che l'asticella del deficit potesse fermarsi un po' più su, anche per non dare un segnale politico di cedimento.