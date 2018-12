Il Senato ha approvato il ddl anticorruzione

BALBONI (FDI): «QUESTA RIFORMA È UNA FAKE NEWS»

«Questo disegno di legge è una fake news. Infatti, così come questo governo non ha abolito la povertà, così non ha abolito la corruzione. Anzi i primi effetti della cancellazione della prescrizione si avranno a partire al 2030, visto che questa riforma entrerà in vigore soltanto nel 2020». A dirlo, è stato il senatore di Fratelli d'Italia Alberto Balboni, capogruppo in commissione Giustizia nel suo intervento in Aula per la dichiarazione di voto. «La verità è che la maggioranza ha voluto perseguire un intento propagandistico, illudendo i cittadini che questa riforma porterà davvero un miglioramento del sistema processuale italiano. E come se non bastasse, si è voluto rendere ancora più inaccettabile questo provvedimento con un'operazione dalla doppia morale. Infatti da un lato, si abbassa la soglia di pubblicità dei finanziamenti ai partiti e, dall'altro, si impedisce l'estensione delle regole di trasparenza dei partiti e delle loro fondazioni anche alla piattaforma Rousseau, bocciando un emendamento che avevamo condiviso. Emendamento che proprio la Lega aveva presentato e poi scomparso nella logica dei continui accordi a ribasso di questa maggioranza», ha concluso