Cosa prevede il testo definitivo del decreto fiscale 2019

IL PUNTO SULLE SANATORIE

Per le cartelle di importo inferiore ai mille euro, emesse tra il 2000 e il 2010, è previsto il saldo e stralcio, cioè l'annullamento automatico. Per le cartelle di importo superiore arriva invece la rottamazione-ter: si potrà pagare senza sanzioni e interessi con 10 rate da versare in cinque anni. Sanabili anche liti e accertamenti: in caso si sia ricevuto, entro l'entrata in vigore del decreto, un verbale di contestazione ci si potrà mettere in regola da subito ripresentando la dichiarazione entro il 31 maggio 2019 e versando le imposte, senza sanzioni e interessi, in un'unica rata o in 20 rate trimestrali. A patto che non siano stati impugnati, scompaiono le sanzioni e gli interessi anche in caso di avviso di accertamento, di rettifica, di liquidazione o per gli atti di recupero notificati entro l'entrata in vigore del decreto. Sanatoria anche sugli errori formali, con il versamento di 200 euro per ogni periodo di imposta.

IL CONDONO SALTATO

La dichiarazione integrativa speciale che consentiva di far emergere il "nero" fino a 100 mila euro - in ogni caso entro il 30% di quanto dichiarato - con un'imposta sostitutiva del 20%, è scomparsa dal testo. Così come erano già scomparsi lo scudo per il rientro dei capitali all'estero e il condono penale per riciclaggio e autoriciclaggio, inseriti secondo Luigi Di Maio da una misteriosa 'manina'. Il condono - fino a 30 mila euro - resta invece per le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

DAL 2020 ADDIO SCONTRINI

A partire dal primo gennaio 2020 diventa obbligatoria la trasmissione e la memorizzazione telematica degli scontrini. Vengono ridotte, inoltre, le sanzioni per i ritardi sulla fatturazione elettronica.