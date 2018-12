Le reazioni dei sostenitori di Lega e M5s alla trattativa sul deficit

POLEMICHE SULLA PAGINA FACEBOOK DI DI MAIO

«Caro Luigi ti stimo e ti ho sostenuto ma vedo che avete ridotto dal 2.4 al 2.04 come vuole l'Europa mi dispiace ma alla fine anche il vs governo sta cedendo a questa Europa truffaldina... non serve più votare le prossime manovre economiche è meglio che ci li faccia la UE... speravo in un cambiamento ma credo che non sia possibile perché ci vogliono gli attributi per farlo... auguri per tutto... purtroppo per noi elettori un'altra delusione», ha scritto Idolo ed anche Victo si è arrabbiato: «Se cedete all'Europa...non vi voto più!!o tutti uguali...a sbattete i pugni...». Anche Luigia è contrariata: «Caro Luigi, non vi abbiamo votati per trattare al ribasso con L'Europa! Sono molto preoccupata..» e anche Gianni che ja ribattezzato il commissario agli Affari europei «MoscoWc», ha bacchettato il governo: «Ma così non va con la Commissione: è un calarsi tristemente le braghe».

CRICHE ANCHE SULLA PAGINA DI CONTE

Anche sulla pagina del Presidente del Consiglio tra i tanti messaggi di incoraggiamento che sono la maggior parte, spuntano commenti contrari. «Se vogliono la guerra , facciamola ... ci siamo rotti di essere presi per il culo ......», ha scritto Ugo e anche Alessio ha mostrato preoccupazione: «Chiederanno di scendere al 1.9, vi state piegando alla dittatura della commissione». Paolo si è rivolto al premier e ai due vicepremier: «@GiuseppeConteIT @luigidimaio @matteosalvinimi siete stati votati perché vi fosse una discontinuità rispetto ad altri, non perché vi allineaste ai diktat della @europainitalia. Abbiate il coraggio di far sentire la nostra voce e di non sottostare a chi, nel proprio paese, non conta».

CRITICHE ANCHE DA BORGHI

Lo scetticismo arriva però anche da parte della maggioranza, in particolare dal presidente della commissione bilancio della Camera e deputato della Lega Claudio Borghi che ha espresso i suoi dubbi su Twitter: «In molti mi chiedono un'opinione sul deficit. Aspetto i dettagli. Io come sapete avevo consigliato di fare altro. Non sempre i consigli vengono accettati. Succede. Del resto se si delega si delega... Quando vedrò tutti i dati vi saprò dire con la consueta sincerità».