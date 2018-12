Le reazioni all'incontro tra Conte e Junker sul deficit italiano

L'idea di abbassare l'asticella del rapporto Deficit-Pil al 2,04% dal 2,4% inizialmente inserito in manovra sembrava un segnale di disgelo nei rapporti tra Roma e Bruxellels. Ma dopo l'incontro distensivo Conte-Junker per evitare la procedura d'infrazione l'offerta formulata dal governo italiano è stata ritenuta «insufficiente» da Pierre Moscovici. «Non ci siamo ancora», ha commentato il commissario europeo agli Affari economici. Nel corso di un'audizione al Senato, Moscovici ha parlato di «un passo nella giusta direzione» da parte italiana, ma ha poi voluto precisare che «ci sono ancora dei passi da fare, possibilmente sia da una parte che dall'altra». Nessun commento a queste parole è arrivato da Palazzo Chigi. Quello che è filtrato è fiducia e orgoglio per la proposta fatta, che «pure in una responsabile riduzione del rapporto deficit Pil lascia invariati reddito di cittadinanza e quota 100, coerentemente con quanto sempre promesso. Questa è la strada intrapresa e che si continuerà a percorrere».