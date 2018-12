L'iter della manovra dopo le trattative sul deficit con l'Ue

Serve tempo per la trattativa con la Ue, che va chiusa entro il 19 dicembre. Per questo, nonostante la mole di 4 mila emendamenti, l'esame in commissione Bilancio del Senato della manovra dovrebbe essere «lampo», due-tre giorni al massimo, spostando le modifiche di peso, quelle che consentiranno di rivedere i saldi alla luce dell'esito del negoziato, al passaggio in Aula. È questo infatti, secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, l'orientamento per la gestione dei lavori sulla legge di Bilancio, che poi dovrà tornare alla Camera per l'ok definitivo.

IL 14 DICEMBRE VIA ALL'ESAME DEGLI EMENDAMENTI

Un nutrito pacchetto di proposte di modifica è stato depositato anche dalla maggioranza (circa 200 gli emendamenti del Movimento 5 Stelle e almeno altrettanti quelli della Lega). Il vaglio in commissione è stato messo in agenda nel pomeriggio di venerdì 14 dicembre con l'obiettivo di chiudere con il mandato al relatore entro lunedì 17, per andare in Aula il 18 dicembre come da calendario.

DECRETI SU REDDITO E «QUOTA 100» TRA NATALE E CAPODANNO

Il governo dovrebbe approvare, con ogni probabilità in un Cdm tra Natale e Capodanno, i due decreti che disciplineranno reddito di cittadinanza e "quota 100" per le pensioni. Lo si apprende da fonti di governo del Movimento 5 Stelle e della Lega. Il fondo che stanzia le risorse per le due misure è nel testo della manovra e sarà modificato - con una riduzione di risorse per tagliare il deficit - in Aula al Senato. Le norme che stabiliranno le modalità di pensioni e reddito saranno invece in due decreti ad hoc.

M5S: «LA PLATEA RESTA DI 5 MLN DI PERSONE»

Dal lato del M5s trapela comunque che non è prevista alcuna riduzione della platea e neppure nessuna riduzione delle cifre per quanto riguarda il finanziamento del reddito di cittadinanza. I cinquestelle hanno ribadito: per la misura è previsto un decreto sul quale non c'è stata nessuna variazione, solo un aggiustamento tecnico/statistico. Insomma la platea degli aventi diritto resta sopra i 5 milioni di individui. Le stesse fonti si sono quindi prodigate a spiegare: se sono 100 ad avere diritto al reddito di cittadinanza, non significa che siano poi effettivamente tutti e 100 a farne concretamente domanda. Per questo motivo nella valutazione tecnica il governo ha inserito un aggiustamento del 10% che, per effetto di un fattore statistico, riduce platea e - conseguentemente - impatto economico della misura. «Quando abbiamo stanziato inizialmente le risorse ci siamo tenuti molto larghi con i 9 mld. Dopo una verifica tecnica più dettagliata è stato inserito un aggiustamento tecnico/statistico», hanno spiegato dal M5s.