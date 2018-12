Le istituzioni di De Gaulle falliscono di fronte ai gilet gialli

L’eredità di Charles De Gaulle, il più grande presidente francese, è stata spazzata via dai gilet jaune e questo è forse il più grave lascito alla Francia di domani della rivolta appena iniziata. Un lascito esplosivo, che va ben al di là del declino palese di Emmanuel Macron. Questa sommossa popolare e l’approvazione maggioritaria che riscuote tra i francesi, dimostrano infatti che il poderoso apparato istituzionale che De Gaulle aveva imposto alla Francia con la riforma costituzionale del 1958 è ormai inadeguato. Di più: oggi è pericoloso per la stessa dinamica democratica. Additata in tutto il mondo come un modello da ammirare e replicare la Réforme di De Gaulle aveva un principio ispiratore semplice e netto: premiare a tutti i costi la governabilità anche a scapito della rappresentanza, intronando un presidente dai pieni poteri, inamovibile per cinque anni (prima, sette, un monarca democratico) grazie a quello che oggi si è rivelato il “trucco” della elezione diretta a doppio turno.