I sondaggi sulle primarie Pd del 13 dicembre 2018

«Io lavoro per parlare con le persone e convincere, parlo del futuro, dell'Italia, non faccio polemiche per unire e per cambiare. Questo messaggio io credo che stia arrivando alle persone, anche a chi non ci ha votato e che spera che da noi vengano dei segnali di cambiamento». Così a margine dell'inaugurazione di una strada nel Viterbese ai è espresso il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria del Pd, commentando un sondaggio pubblicato da Agorà su RaiTre che lo vede al 52% nella corsa alle Primarie Pd.