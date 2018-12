Raffaele Marra condannato a 3 anni e 6 mesi per corruzione

Il Tribunale di Roma ha condannato a 3 anni sei mesi Raffaele Marra, ex capo del personale del Comune di Roma, nell'ambito del processo che lo vedeva accusato di corruzione. La procura aveva chiesto 4 anni e 6 mesi di carcere. L’ex fedelissimo della sindaca Virginia Raggi stato arrestato nel dicembre 2016, insieme al costruttore Scarpellini. Entrambi erano poi finiti a processo. Le posizioni dei due imputati erano peró state stralciate lo scorso luglio, perché l’imprenditore, gravemente malato, non era in grado di seguire il dibattimento. Scarpellini è deceduto il 20 novembre.

UNA TANGENTE DA 370 MILA EURO AL CENTRO DELL'ACCUSA

Per l'accusa, Scarpellini avrebbe dato nel 2013 quasi 370 mila euro a Marra, all'epoca direttore dell'uffici politiche abitative. Soldi ricevuti nel 2013 in due assegni circolari - intestati a sua moglie di Marra - e che secondo la pm Barbara Zuin, titolare del fascicolo, erano una tangente utilizzata per comprare un appartamento in via dei Prati Fiscali. In cambio, Marra avrebbe messo la sua funzione pubblica a disposizione dell’imprenditore. I giudici hanno disposto anche un risarcimento di 100 mila euro in favore di Roma Capitale. All'inizio del suo mandato Marra è stato anche implicato nel processo che ha coinvolto Virginia Raggi in seguito alla promozione del fratello, Renato Marra, a dirigente. Dibattimento nel quale la stessa sindaca è stata poi assolta.