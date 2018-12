Trema il governo e Silvio Berlusconi si scatena

Siccome però la sua Forza Italia è ridotta ai minimi termini (i sondaggi la prezzano intorno all’8%), lontanissima dunque dai fasti di un tempo, Berlusconi, scambiando il parlamento per una squadra di calcio – cosa che per altro non gli riesce difficile - si è lanciato in una massiccia campagna acquisti, individuando il campo grillino come il più idoneo al reclutamento. Secondo fonti leghiste, che seguono con attenzione le sue mosse, ci sarebbero una trentina di pentastellati pronti a cambiare casacca. Il primo, Matteo Dall’Osso, su cui non a caso il Cav ha imbastito una robusta propaganda, lo ha già fatto annunciando il suo ingresso nella compagine azzurra.