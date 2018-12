Le cose da sapere sul vertice tra Conte e Merkel

Mentre Di Maio è tornato a ribadire i due pesi dell'Ue «che guarda ai paesi in maniera diversa» ma anche a rimarcare come «l'obiettivo è portare a casa le misure previste nel contratto ed evitare la procedura di infrazione» il tema della manovra è uno di quelli messi sul tavolo nel bilaterale tra il premier italiano Giuseppe Conte e la cancelliera tedesca Angela Merkel. Conte e Merkel si sono incontrati nella mattina del 14 dicembre nell'albergo di Bruxelles dove soggiornano entrambi. Al vertice ha preso parte anche il ministro degli Esteri Enzo Moavero. Il colloquio è durato circa mezz'ora e all'uscita il presidente del Consiglio ha riferito ai cronisti che è stato positivo. È previsto che nella sua presentazione alla Commissione Ue il premier italiano includa il piano nazionale per la sicurezza del territorio e per la prevenzione dei rischi e del Piano per la riduzione dei tempi della giustizia civile e penale. Per il finanziamento dei due piani Conte ha intenzione di chiedere alla Commissione la concessione della flessibilità di modo che i relativi finanziamenti non siano imputati nel computo del deficit.

DI MAIO: «L'UE GUARDA AI PAESI IN MANIERA DIVERSA»

«Sicuramente oggi è un'Europa che guarda ai Paesi in maniera diversa», il ministro dello sviluppo e leader pentastellato alla trasmissione Mattino Cinque su Canale5, in riferimento al diverso recepimento del rapporto defict/Pil tra Italia e Francia. «Per come la vedo in questo momento l'obiettivo è portare a casa le misure previste nel contratto ed evitare la procedura di infrazione. Gli italiani ci chiedono di non andare in guerra con l'Ue ma mantenere le promesse». «Spenderemo un po' di meno ma solo perché ci sono dei soldi che ci avanzano, ne avevamo previsti in più di quelli che servivano», ha detto il vicepremier in riferimento alla trattativa con Bruxelles. Le misure non cambiano, ha assicurato Di Maio, «solo che dalle relazioni tecniche stiamo scoprendo che avevamo previsto più soldi» del necessario. Nel dialogo con Bruxelles, ha aggiunto Di Maio, che «sta portando avanti Conte in maniera brillante, perché secondo me porterà a casa le cose per i cittadini senza procedura di infrazione, recuperiamo ancora più soldi dalle pensioni d'oro».