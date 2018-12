L'aria di nuove elezioni politiche soffia sempre più forte

SALVINI NON VUOLE GOVERNARE

L’operazione è complicata anche per Berlusconi. Sui cinque stelle il Cavaliere ci prende: sono pronti, prontissimi a votare un altro governo. E non lo faranno solo per allungare la legislatura, né per sospendere la restituzione di metà stipendio; lo faranno anche, e forse soprattutto, perché si sono rotti le scatole. Sanno che per loro non ci sarà un terzo mandato, e dunque il secondo sarà quello della libertà. Da questi ragazzi, che non sono tutti dei manichini di Casaleggio, possiamo aspettarci anche lezioni di libertà e maturità politica. Temo però che l’insurrezione pentastellata non basterà. Sarà Salvini a far saltare il piano senza commuoversi neppure di fronte alla possibilità di incorniciare il suo faccione nella galleria dei presidenti del Consiglio.