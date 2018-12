Madamine sì Tav e signore romane contro il degrado a confronto

IL FEELING TRA LE MADAMINE E CARLO CALENDA

Un fenomeno che se non è inedito, era da tempo assente dal panorama politico italiano. Ed è per questo Cisnetto le ha fortemente volute mettere insieme nel suo appuntamento settimanale. E prima di loro ha invitato Carlo Calenda, che nel foyer ha parlato con le madamine, invitandole a partecipare a quel Fronte Repubblicano che vorrebbe creare a gennaio. Vedremo. Ma di certo le basi per l’unione c’erano e ci sono tutte. In fondo, per citare TerzaRepubblica di Cisnetto, «le due piazze di Roma e Torino hanno offerto l’immagine di un’Italia fatta di gente educata e competente, che lavora, produce, crea ricchezza. Che chiede modernità ed efficienza essendo disposta, in cambio, a sottoporsi al rigore e alla selezione meritocratica. È l’Italia che ha fatto grande l’Italia, ma che ha il torto di aver taciuto troppo a lungo, chiusa nel proprio privato. Ora, di fronte al declino che si fa decadenza, finalmente reagisce. Se prive di rappresentanza politica saranno le stesse forme civiche spontanee a darsi concretezza politica. Cioè a dar vita a quello che io chiamo il "partito che non c’è"». Perché quello che serve è dare respiro strategico a piazze di merito, così da creare una forza centrale ma non centrista, civica ma non antipolitica, europeista in forma non acritica. Per la prima volta Roma e Torino si sono unite, fisicamente oltre che idealmente, nel salotto di Enrico Cisnetto. Adesso bisogna cambiare la politica italiana.