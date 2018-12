Perché Salvini e Di Maio litigano sui nuovi tagli da 5 miliardi

Quei 5 miliardi rischiano di guastare irrimediabilmente i rapporti già tesi tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Si tratta dei soldi che vanno tagliati dalla manovra per proseguire nella trattativa al tavolo di Bruxelles: lo 0,3% di Pil. E né il capo politico del Movimento 5 stelle né il segretario della Lega sono disposti a cedere sulle rispettive misure bandiera. È qui che si è incagliato il negoziato del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia Giovanni Tria con l'Unione europea: i due sono tornati a Roma per incassare il mandato a tagliare fino al 2,04% nel rapporto deficit/Pil che nel dettaglio delle misure ancora non hanno. Il pressing è soprattutto su "quota 100" per le pensioni, che preoccupa l'Ue. Ma Salvini ha fatto muro e per dimostrare la sua determinazione avrebbe usato un'iperbole: piuttosto che ridurre la misura tanto vale far scattare l'esercizio provvisorio di bilancio, così i risparmi ci sarebbero di default.

LA LEGA È AVANTI NEI SONDAGGI E MINACCIA IL VOTO

Evitare la procedura d'infrazione è innanzitutto interesse di M5s e Lega, perché le sanzioni minerebbero alle fondamenta il governo: è questo il messaggio che Conte ha inviato al termine della due giorni a Bruxelles. Il problema però è politico: il leghista moderato Giancarlo Giorgetti ha oviamente difeso a spada tratta quota 100 ed è tornato a ripudiare il reddito di cittadinanza come misura tutta pentastellata e si è spinto fino a evocare le elezioni anticipate. La Lega, che ha il vento in poppa dei sondaggi, fa la voce grossa per convincere il M5s a tagliare di più sul reddito. «Non è possibile», è il ragionamento che si fa nel Carroccio, «tagliare 70 sulle pensioni e 30 sul reddito: la decurtazione deve essere alla pari».