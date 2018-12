Cosa c'è dietro la riforma dell'editoria di Crimi

Da Palazzo Chigi dicono di guardare al modello Google: un fondo per incentivare e sostenere con risorse pubbliche i progetti editoriali più innovativi. Dal mondo della carta stampata replicano che in questo modo si aumenta la discrezionalità della politica, che «è soltanto uno strumento», con il quale «la maggioranza potrà aiutare le testate amiche». Fatto sta che il sottosegretario con delega all'editoria, il grillino Vito Crimi, è riuscito a piegare le resistenze della Lega e ha avuto il via libera per portare a termine il suo progetto: sopprimere progressivamente i contributi per sovvenzionare le cooperative giornalistiche. In totale parliamo di 50 milioni di euro, destinati a finire in un futuro fondo sotto l'egida di Palazzo Chigi per finanziare progetti innovativi.

NUOVA MODALITÀ PER SOVVENZIONARE L'EDITORIA

In una serie di emendamenti della maggioranza alla manovra presentato in commissione Bilancio, si scopre che il fulcro del piano del sottosegretario sta proprio nella nuova modalità per sovvenzionare il settore. Sempre nelle proposte di modifica si legge che «al fine di perseguire gli obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici sia privati finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale».