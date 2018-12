Perché l'erede di Merkel è più replicante che cancelliera

IL PERICOLO DELLE REGIONALI 2019: AFD GODE

Per i nemici della cancelliera, la mancanza di alternative che ha generato l'investitura di Kramp-Karrenbauer è l'ennesimo frutto della sua miopia politica. Mentre la leader dei socialdemocratici (Spd) Andrea Nahles – in odore di siluramento – è pronta alla «buona collaborazione» con Akk, l'ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schröder non ha esitato ad affossare la scelta come un «errore della Cdu che avrà ripercussioni non solo per i due partiti al governo ma per tutta la Germania». E, sottinteso, l'Europa: con i 482 voti andati a Merz (appena 35 in meno di Kramp-Karrenbauer) l'ala destra che equivale ormai alla metà della Cdu scalpita in vista delle Regionali del 2019 nell'Est della Germania. Tra settembre e ottobre 2019 si vota in Sassonia, Brandeburgo e Turingia, Land delle zone dell'ex Ddr dove l'estrema destra di Alternative für Deutschland (AfD) hapunte superiori al 20%. Un anno è ancora lungo, ma nell'asfissia della prevedibile gestione Akk, in molti temono che a «godere sarà AfD».

AKK: LA SCIALBA PROSECUZIONE DEL MERKELISMO DOPO MERKEL

Di mezzo, in primavera, ci sono le Europee 2019 e le Comunali negli stessi (e in altri) Land. Le ultime Regionali, in Assia e in Baviera, sono state una batosta per la Cdu e il partito gemello della Csu, i cristiano-sociali bavaresi, foriere del passo di lato di Merkel. Nelle due votazioni è spiccato che la deriva a destra dell'elettorato può essere arginata, in presenza di un partito capace, come i Verdi, di dare segnali di rinnovamento anche a sinistra. Akk, in questo senso, è quanto di meno originale ci si possa aspettare: se, nel 2000, la ragazza dell'Est, figlia di un pastore protestante, rappresentò il volto nuovo più spendibile per ricostruire l'immagine della Cdu macchiata dallo scandalo dei fondi neri dell'era Kohl, Kramp-Karrenbauer è la scialba prosecuzione di 20 anni di merkelismo. L'insofferenza, anche nel partito, cresce al punto che l'ex ministro delle Finanze Wolfgang Schäuble, a capo del Bundestag e tra le spine nel fianco di Merkel, ha richiamato i suoi, «nonostante la delusione», ad «accettare le regole democratiche interne», «con disciplina» e «senza piani di vendetta».