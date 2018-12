Gianfranco Passalacqua presenta Cittadini!

DOMANDA. Cittadini!, dunque. Ovviamente il nome è ispirato ai Ciudadanos spagnoli.

RISPOSTA. Assolutamente sì, fatte salve le ovvie differenze tra Spagna e Italia. Ma ci chiamiamo Cittadini anche perché in Italia è mancata seriamente e storicamente una riflessione sull’idea di cittadinanza. Siamo passati direttamente da sudditi a fedeli, di una chiesa partitica o di una chiesa in senso classico. Invece io credo nella sovranità del cittadino che non delega.



Il discorso riguarda anche il Pd?

Nel Pd in questo momento è in corso un confronto quasi tribale che comunque noi rispettiamo, e con alcune sue componenti e leader anche dialoghiamo. Ma nei Ciudadanos vediamo l’esempio di come si possa dare rappresentanza a un pezzo di società che non aveva rappresentanza.



Come?

Per definizione i vuoti in politica si occupano, e in Italia il vuoto è stato anche più grave che in Spagna perché non è stato solo di rappresentanza, ma di proposta politica. Io e altri amici, con esperienze di tipo professionale e fuori dalla politica organizzata, abbiamo preso atto che forse era preferibile affermare un protagonismo di tipo civile che però si proiettasse anche in politica.

Un po' come il Movimento cinque stelle?

L’operazione dei cinque stelle per noi era anche positiva, quando ha cercato di dare rappresentanza a un bisogno di cittadinanza non garantito nel sistema politico. Però a differenza del Movimento per noi sono fondamentali due condizioni.



Quali?

Innanzitutto la competenza, che però se non è collegata a una visione può degenerare in tecnocrazia. Va dunque ancorata a una visione, che per noi deve essere quella liberale e europeista, attenta al mercato e alla regolamentazione del mercato. Una visione che consideri la necessità di tutelare le libertà individuali anche nel senso di libertà economiche, oltre che nel senso di libertà e diritti civili. E una visione stabilisca anche un controllo sulla efficienza dell’azione pubblica, che in Italia è totalmente assente. Uno dei miei maestri era Orazio Petracca, meraviglioso politologo. Lui diceva sempre che la differenza tra i liberali e i socialisti sta nel fatto che i socialisti hanno una ideologia forte e un pensiero debole, i liberali hanno un pensiero forte e una ideologia debole. Questo secondo me è un momento per pensieri forti e ideologie deboli.