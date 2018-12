Per il sondaggio Ipsos il partito di Renzi è al 6,1%

Infine la ricerca si è domandata cosa succederebbe se l'ex segretario Matteo Renzi fondasse davvero un suo partito. Da ultimo, in queste settimane si è parlato della possibilità che Renzi possa uscire dal Pd per fondare un proprio partito. Già un sondaggio Emg Acqua per Agorà lo aveva dato al 12%, anche se ovviamente come spiega lo stesso Pagnoncelli «è difficile misurare le intenzioni di voto ignorando quali potrebbero essere le motivazioni alla base dello 'strappo' (e il relativo consenso), nonché il nome, il posizionamento e le strategie previste dalla nuova formazione». In ogni caso secondo Ipsos il partito di Renzi potrebbe raccogliere il 6,1% dei voti, che verrebbero in stragrande maggioranza, pari a quasi i tre quarti dei consensi della nuova formazione, dal Pd (73%%) e solo in misura minore da chi non ha votato (12%) e dal centrodestra di Forza Italia e Noi con l’Italia (8%). Ovviamente la nuova eventuale scissione porterebbe il Pd sotto all'attuale stima del 17-18% dei consensi.