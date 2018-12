Caro Toninelli, ecco perché quella vignetta non offende noi disabili

TONINELLI, LEI RITIENE OFFENSIVO DEFINIRE QUALCUNO DISABILE?

Non riesco a capire dove sia l'offesa tanto nei suoi confronti quanto nei nostri (il pronome si riferisce a noi, persone con disabilità). Lei per caso pensa che affermare che una persona ha dei problemi sia offensivo? Tutti abbiamo delle criticità, tutti siamo un po' disabili, come ha giustamente affermato una volta il figlio di una mia cara amica. E perché mai ritiene che “coinvolgere” le persone disabili veicoli un'offesa anche alla sua persona? Non sarà mica infastidito dalla velata connessione, implicita nella vignetta, tra la sua persona e noi disabili, vero? Spero di no. Se così fosse, infatti, a qualcuno potrebbe venire il sospetto che lei ritenga offensivo definire qualcuno disabile e non ci farebbe una figura molto bella, tanto più che il suo governo ci ha dedicato pure un ministero per farci vedere quanto siamo preziosi per la comunità.

LA SATIRA POLITICA ESISTE DAI TEMPI DEI GRECI

Natangelo è un fumettista satirico, la satira politica esiste dai tempi dei Greci e si basa su un perfetto mix tra informazione, ironia e comicità. L'ironia dovrebbe iniziare a essere compresa intorno ai 12 anni, se le mie reminiscenze di psicologia dello sviluppo non m'ingannano e lei, ministro, ha superato quell'età già da diversi anni. Signor Toninelli, mi permetta di darle un umile consiglio: ha sprecato già troppe inconsistenti polemiche su questa ridicola (è il caso di dirlo) faccenda, che ne direbbe se passassimo alle questioni serie per davvero?