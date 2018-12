È così che Angela Merkel siede trionfante sulle macerie d’Europa. La devastazione economica del Sud europeo non si recupererà a breve, e forse non si recupererà mai. Il vantaggio tedesco non potrà essere colmato nell’ambito di un sistema monetario strutturato come quello attuale. È questione tecnica, ma nota: se la Germania esportasse così come fa, e impiegasse il marco, in breve tempo questo salirebbe di valore rendendo i prodotti tedeschi più cari – è un meccanismo che riporta in equilibrio il commercio internazionale. Nel nostro caso, però, l’euro è «ancorato verso il basso» dai Paesi che importano più di esportare, mantenendo meno care le esportazioni tedesche. Si è fatto finta di non vedere, in una forma d’ipocrisia che sta portando alla rovina milioni di famiglie, per stimolare l’arricchimento di altre.