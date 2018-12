Le sfumature nere della Lega di Salvini

CALABRIA TRA DESTRA SOCIALE E NOI CON SALVINI

Non è finita. Lo scorso marzo la Lega si è addirittura presentata in coalizione con Italia agli Italiani, la lista nata dall’unione di Forza Nuova e Fiamma Tricolore eleggendo al Senato il su citato De Vecchis. Spostandoci più a Sud, dalla Destra di Storace proviene il coordinatore della sezione calabrese delle Lega-Noi con Salvini Domenico Furgiuele, eletto alla Camera (unico seggio guadagnato dalla Lega in Calabria) lo scorso 4 marzo. Furgiuele è un puro camerata salviniano. Di Stefano Delle Chiaie ad esempio, ha sempre parlato un gran bene, arrivando a definirlo «più una vittima che un carnefice».

LE VIRATE DI VESCOVI E TUIACH

Per conoscere invece un leghista convertitosi a CasaPound bisogna risalire al Nord e spostarsi a Bergamo. L’ex sindaco di Cividate al Piano Luciano Vescovi, reduce dall’espulsione dal Carroccio ha virato le sue idee ancora più a destra, scegliendo la tartaruga frecciata per correre al Senato nel collegio uninominale non finendo eletto. Uno spostamento che in realtà non ha sorpreso troppo i suoi concittadini. Alcuni anni prima Vescovi aveva infatti apertamente sostenuto nel suo paese la lista Sovranità di forte ispirazione casapoundina e assai diversa alla Lega tradizionalista di Bossi e Maroni. Ma non è l’unico. Tra gli ex leghisti trasformatisi in militanti di estrema destra c’è anche il campione di pugilato Fabio Tuiach. Il consigliere comunale di Trieste eletto con la Lega era finito nella bufera per aver definito Maometto un pedofilo e liquidato il femminicidio come una «invenzione della sinistra». Boutade che gli era costata la cacciata dal partito. Diventato nel frattempo un forzanovista convinto, soltanto due mesi fa è tornato all’attacco contro Stefano Cucchi, etichettato come «spacciatore eroinomane», finendo sconfessato pure da Forza Nuova.