A Salvini il no euro non serve più, arrivederci e grazie

LA RESISTENZA BRIANZOLA (E NON SOLO)

I leghisti doc, imprenditori, artigiani e professionisti non hanno mai avuto dubbi, meglio l’euro della lira. Anzi i leghisti doc e primigeni, che sono nella fascia pedemontana alpina in primis quella lombarda, avrebbero nel franco svizzero la loro moneta d’elezione. Ma poiché non si può adottarlo, meglio l’euro che in Svizzera da 20 anni ormai è quasi una valuta parallela, che una lira in passato non sempre accettata dagli oculati elvetici, che quando l'accettavano era quasi sempre a un cambio punitivo. Un altro articolo di Lettera43.it, del 28 gennaio 2018 (Sull’Europa Salvini impari dal M5s, smetta di parlarne) invitava il leader leghista a una prova. «Se vuole il segretario metta un banchetto a Milano, alla stazione Garibaldi per esempio, dove transitano molti brianzoli che di senso degli affari e del risparmio sono ben dotati. Inauguri una prevendita delle nuove lire in cambio di euro. Una sorta di prelazione, con piccolo premio magari, per quando la sua politica finalmente ci porterà fuori dall’odiata Europa “tedesca” e riavremo l’amata liretta. E vedremo se al banchetto ci sarà la coda».

L'ITALEXIT PUÒ ATTENDERE

Feltri spiega bene al buon Becchi, e lo fa con la saggezza del direttore/editore che ha dovuto cercarsi i lettori così come il politico ha cercato i voti, che non si può avere tutto e subito. Libero ha cavalcato assai la polemica contro la detestata moneta unica europea. Ora non più. «C’è un tempo per qualsiasi battaglia», scrive Feltri, «e l’attuale è poco propizio per andare verso l’abolizione del suddetto euro, il cui rifiuto comporterebbe problemi difficilmente risolvibili». Non ci sarà Italexit ha detto Salvini lunedì 10 dicembre, ci terremo l’euro. Salvate il soldato Becchi.