Cosa si decide al vertice di governo sulla manovra

DI MAIO: «ORE PIÙ IMPORTANTI DAL 4 MARZO»

«In questo momento» ha scritto Di Maio sul blog delle Stelle, «è fondamentale la trattativa che Conte e Tria stanno portando avanti con l'Unione Europea che ci consentirà anche di evitare la procedura di infrazione. Insomma, sono le ore più importanti che stiamo vivendo dal 4 marzo a questa parte. È il momento quindi di essere compatti, di non cedere alle strumentalizzazioni e alle provocazioni di chi vorrebbe veder naufragare tutto quello per cui abbiamo lottato e che siamo a un passo dall'ottenere».

SALVINI: «NON CALIAMO LE BRAGHE, CI SARÁ RISULTATO»

«Oggi pomeriggio (il 16 dicembre Ndr) torno a Roma perché siamo alla settimana decisiva. Sono convinto che con Giuseppe e con Luigi porteremo a casa un risultato che sarà di esempio anche a tutti gli altri governi e popoli europei». Così il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini chiudendo il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega. «Volere è potere. Non chinare il capo, non calare le braghe, non andare in giro con un cappello in mano. Questo ho promesso di fare e vogliamo cominciare a fare», ha aggiunto. «Sono un uomo di parola», ha aggiunto ancora il ministro dell'Interno, «Faccio e farò di tutto per mantenere uno per uno gli impegni sottoscritti nel contratto di governo. Non voglio andare a casa neanche un quarto d'ora prima di realizzarli uno per uno. Poi toccherà agli italiani giudicare». «Nonostante sei mesi di bombardamento, gli italiani continuano ad aver fiducia in questo Governo. Noi andiamo avanti perché il popolo italiano è con noi», ha ribadito il leader della Lega.

LA LEGA CHIUDE ALL'ECOTASSA SULLE AUTO

«Non ci sarà nessun tassa sulle nuove auto. Non c'è nel contratto di governo. Posso dirlo sia a nome mio e sia del Movimento 5 Stelle che non ci sarà nessuna nuova tassa sulle auto», ha detto ancora il capo del Carroccio a margine del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega. «Un conto è aiutare le auto non inquinanti», ha spiegato Salvini, «un altro è penalizzare chi non può permettersi queste nuove auto che costano decine di migliaia di euro».